Çanakkale ve Balıkesir'deki kazalar mobesede - Son Dakika

ÇANAKKALE ve Balıkesir'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücüleri kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.

Çanakkale ve Balıkesir'de yaşanan trafik kazaları, Çanakkale ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobese kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazaların, sürücülerin kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. Çanakkale'de, Barbaros Mahallesi Troya Caddesinde ışıklı kavşakta bir otomobil ile motosikletin kaza yaptığı anlar görüntülendi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'de ise mobese kamerasının kaydettiği kaza, Bandırma Caddesi üzerinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Mobesenin saniye saniye kaydettiği kazada araçlarda hasar oluştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü sürücüleri, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.