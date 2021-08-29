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Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı - Son Dakika

Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı

29.08.2021 07:55
Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı, System.String[]

Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülkenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Çanakkale'nin doğu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, batı ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Balıkesir, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale ve Balıkesir için sağanak uyarısı - Son Dakika


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