Çanakkale ve Balıkesir semalarında görülen sıralı ışıklar şaşırttı - Son Dakika

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Çanakkale ve Balıkesir semalarında görülen sıralı ışıklar şaşırttı
6 saat önce
ÇANAKKALE ve Balıkesir'de gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.
ÇANAKKALE ve Balıkesir'de gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışığın Starlink projesine ait uydular olabileceği üzerinde duruluyor.
?Geçen günlerde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık, Çanakkale ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesi semalarında da görüldü. Gökyüzünde çok sayıda sıralı ışığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışığın Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 'ucuz ve yüksek hızda internet' kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine ait uydular olduğu değerlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:23 Kaynak: DHA
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