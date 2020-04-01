Çanakkale ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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Çanakkale ve Edirne için kuvvetli yağış uyarısı
6 saat önce
Çanakkale ile Edirne'nin güney ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Çanakkale ile Edirne'nin güney ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il geneli ile Edirne'nin Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan, Enez ilçelerinde görülecek olan yağmur ve sağanağın kuvvetli olması öngörülüyor.
Meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:02 Kaynak: AA
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