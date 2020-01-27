Çanakkale ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçeleri ile Ordu'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak başlatılan eş zamanlı operasyonda toplam 5 kişi tutuklandı.

Çanakkale ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçeleri ile Ordu'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak başlatılan eş zamanlı operasyonda toplam 5 kişi tutuklandı.


Çanakkale'de Narkotik Şube ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Biga ve Lapseki'de belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda bonzai, skunk ve esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.Ö., F.Y., İ.Y.Ö., G.B. ve F.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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