Çanakkale ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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Çanakkale ve Ordu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
6 saat önce
Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçeleri ile Ordu'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak başlatılan eş zamanlı operasyonda toplam 5 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçeleri ile Ordu'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak başlatılan eş zamanlı operasyonda toplam 5 kişi tutuklandı.
Çanakkale'de Narkotik Şube ve Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Biga ve Lapseki'de belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda çok sayıda bonzai, skunk ve esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.Ö., F.Y., İ.Y.Ö., G.B. ve F.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE
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