Çanakkale ve Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale ve Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

25 dakika önce

ÇANAKKALE ve Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Çanakkale ve Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

ÇANAKKALE ve Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Biga, Lapseki ilçeleri ile Ordu'da, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Ö. (27), F.Y. (25), İ.Y.Ö. (36) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1.145,01 kilogram sentetik kannabionid madde, 223.69 gram skunk ve 1.35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ayrıca, operasyon kapsamında daha önceden yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler G.B. (27) ve E.Ö'nün (28) de tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.


Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
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