Çanakkale ve Truva Atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale ve Truva Atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı - Son Dakika

Çanakkale ve Truva Atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı

6 saat önce

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü.

Çanakkale ve Truva Atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı, System.String[]

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin akın ettiği kordon boyundaki havai fişek gösterisi 20120'NIN ilk dakikalarında nefesleri kesti. Çanakkaleliler bu anları fotoğraf ve selfie ile ölümsüzleştirdi.

Çanakkale'de binlerce kişi 2020 yılının ilk dakikalarında kordonboyuna akın etti. Çanakkale Belediyesi tarafından yat limanında düzenlenecek olan havai fişek gösterisi öncesinde binlerce kişi kordonboyu ve Truva Atı önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiği 2020 yılının ilk saniyelerinde başlayan havai fişek gösterisiyle görsel şölen yaşandı. Havai fişekler kordonboyu ve Truva Atı'nı aydınlatarak muhteşem manzaralar ortaya çıkardı.Bu anlarda 2020 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan binlerce vatandaş ellerinde cep telefonlarıyla havai fişek gösterisi eşliğinde selfie ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.


Çanakkale, Truva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
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