Çanakkale'ye 18 Mart'ta 18 bin ağaç - Son Dakika

2021 yılında tüm Türkiye'yi 250 bin fidan ve ağaç ile yeşillendirmeyi hedefleyen enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim, başlangıcı 18 Mart'ta Çanakkale'de 18 bin ağaç ile yaptı. Enerjisa Üretim, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü için 15 Mart'ta Çanakkale'de Çanakkale Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile yetişmiş fidan ekim töreni gerçekleştirdi. 18 bin ağacı Çanakkale'ye kazandıran ve 2021 sonuna kadar tüm Türkiye'de 250 bin fidan ve ağaç hedefleyen şirket, 2020 yılında ise ülke genelinde 100 bin fidan ve ağaç ile geleceğe nefes olmuştu. Sürdürülebilir bir yaşam sağlamak amacıyla iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak projeler üreten Enerjisa Üretim, yetişmiş fidan dikerek gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları ile canlılar için yeni yaşam alanları oluşturuyor.

"ENERJİSA ÜRETİM OLARAK TÜRKİYE'DE 250 BİN FİDAN VE AĞAÇ DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan konu ile ilgili olarak, "Sosyal sorumluluk odak noktalarımızdan bir tanesi ağaçlandırma. 2020 yılında tüm Türkiye'de 100 bin fidan ve ağaç diktik. 2021 yılı boyunca Çanakkale'de 130 bin, tüm Türkiye'de 250 bin fidan ve ağaç dikmeyi hedefleyeceğiz ve bizlere emanet bu vatan için üretmeye devam edeceğiz. Bu yıl başlangıç noktamızın 18 Mart ve Çanakkale olması ise bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Vatan toprağı için Çanakkale'de destan yazan, bu cennet vatanı bizlere emanet eden kahramanlarımızı minnet ve saygı ile anıyoruz. Enerjisa Üretim olarak bu mirasa layık olmak ve sahip çıkmak en büyük amacımız." dedi. 15 Mart 2021 tarihinde Çanakkale'nin Yukarı Okçular köyünde gerçekleşen ağaç ve fidan dikim etkinliğine Enerjisa Üretim'den İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü'nden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Yardımcıları Oğuz Döner ve Fazıl Cabaroğlu, Ağaçlandırma Şube Müdürü Mehmet Ali Çelebi ve Ağaçlandırma Şefi Nuri Sağlamsoy katıldı.