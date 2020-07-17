Çanakkale'ye 3 bin 122 kişi göç etti - Son Dakika

Çanakkale'ye 3 bin 122 kişi göç etti

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,4'ünü erkekler, yüzde 45,6'sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından Çanakkale'ye gelenlerin sayısı ise 3 bin 122 kişi olarak bildirildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları, 578 bin 488'ini ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.


Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç etti


Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 330 bin 289 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü T.C. vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.


En fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti


Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12,6 ile 20-24 yaş grubu izledi. - ÇANAKKALE

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çanakkale'ye 3 bin 122 kişi göç etti - Son Dakika
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