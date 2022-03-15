"Çanakkale'ye Ağıt" operası 18 Mart'ta AKM'de sahnelenecek - Son Dakika
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"Çanakkale'ye Ağıt" operası 18 Mart'ta AKM'de sahnelenecek

15.03.2022 17:08
"Çanakkale'ye Ağıt" operası 18 Mart'ta AKM'de sahnelenecek

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan "Çanakkale'ye Ağıt" operası sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan "Çanakkale'ye Ağıt" operası sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) sahneye konulacak, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın genel koordinatörlüğünü üstlendiği eser, ilk Türk Müziği Operası olma özelliğini taşıyor.

Operada solist olarak Ömer Faruk Belviranlı, Atakan Akdaş, Aylin Şengün Taşçı, Eda Karaytuğ, Gediz Çoroğlu ve Merve Ceren Tağayer yer alıyor.

Librettosunu Nihat Gönül'ün kaleme aldığı eserin yönetmeni Vehbi Akıntürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim için bu eserin en güzel kısmı gençlerin olması. Biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda da liseden cepheye gidip dönemeyen birçok öğrenci vardı. Şimdi onların anılarına en azından bir saygı duruşu olarak gençlerle birlikte bu projeyi yapıyoruz." dedi.

Akıntürk, eserin daha önce de bir kez sahnelendiğine işaret ederek "O dönem amatör bir grupla oynandı. Şimdi burada profesyonel sanatçılarla ve liseli öğrencilerimizle birlikte sahneliyoruz. Böyle bir güzelliği var. Aynı zamanda projede öğretmenlerin de yer aldığı bir dans grubu var. Onlar da çeşitli koreografilerle projeyi destekliyorlar. İnşallah 18 Mart'a da layık olabiliriz." ifadesini kullandı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları ve Müzik Koordinatörü Nurullah Şimşek de eserde konservatuvar mezunu Bakanlığa bağlı sanatçıların ve müzisyenlerin yanı sıra Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne aldığını anlattı.

Şimşek, eserin klasik Türk müziği parçalarından oluştuğunu, müzikalde ayrıca halk oyunları içerisinde savaş temasını işleyeceklerini belirterek projeye 2 aydır İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının Halk Oyunları Bölümünde hazırlandıklarını söyledi.

Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Celal Budak ise "Biz de Çanakkale'ye Ağıt programının bir parçasıyız. 40 öğrencimizle korodayız. Okulumuz Türkiye'nin en eski güzel sanatlar liselerinden bir tanesi. Provaları heyecanla takip ediyoruz. Önceden de çocuklarımız koro çalışmaları yaptıkları için etkinliğe hazırlar. Öğrencilerimiz ayrıca AKM'de böyle bir programda yer almanın mutluluğunu çok yoğun yaşıyorlar." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, Çanakkale, 18 mart, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çanakkale'ye Ağıt' operası 18 Mart'ta AKM'de sahnelenecek - Son Dakika


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