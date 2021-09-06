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Çanakkale'ye duygulandıran kargo: "Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir" - Son Dakika

Çanakkale'ye duygulandıran kargo: "Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir"

06.09.2021 12:17
Çanakkale'ye duygulandıran kargo:

BURAK AKAY - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamirhanesi olan yüksek makine mühendisi Sercan Akın, Çanakkale'de yangına müdahale ederken bozulan arazözün bazı parçalarını ücretsiz karşıladı.

SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL/ BURAK AKAY - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tamirhanesi olan yüksek makine mühendisi Sercan Akın, Çanakkale'de yangına müdahale ederken bozulan arazözün bazı parçalarını ücretsiz karşıladı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale eden bir arazözün şaft flanşı ile mafsalı bozuldu.

Çorlu'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde tamirhane işleten Akın'ı arayan ustalar, bu parçaları satın almak istedi.

Akın, şaft flanşı ile mafsalı, "Bu parçanın bedeli yangınlarla canı pahasına mücadele eden itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir." notuyla para almadan gönderdi.

"Parçayı takan usta da para almamış"

Akın, AA muhabirine, Çanakkale'den bir ustanın kendisini arayarak bozulan parçaların elinde olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Bunun üzerine parçaları gönderdiğini belirten Akın, şöyle konuştu:

"Yangınlardan dolayı benim de ciğerim yandı ve çok üzüldüm. Biz de bu bölgelerde tatil yaptık. Elimizden ne gelir diye düşünürken böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Biz de karşılıksız gönderdik. Otobüse verdik, usta parçayı teslim almış. Parçayı karşılıksız gönderince, arazöze takan usta da bizim gibi jest yaparak para almamış.

Ülkemizde maalesef bazı fırsatçılar da var. Bu gibi zamanlarda 1 liralık şeyi 2 ya da 3 liraya satıyorlar. Biz 'ülkemize nasıl faydalı olabiliriz' diye düşündük. Orada genç bir itfaiyeci arkadaşımız şehit oldu, bu hepimizi üzdü. Devletimiz varsa biz de varız, devletimiz yoksa bir hiçiz. Allah devletimize zeval vermesin."

"Aracımız kısa sürede göreve hazır hale geldi"

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde 34 yıldır çalışan arazöz operatörü Haşim Kapucuoğlu ise Ezine'ye bağlı Tavalı köyüne 17 A 56 kodlu araçları ile yangın ihbarı için gittikleri gün arızanın meydana geldiğini söyledi.

Bu sene Tavalı bölgesinde çok sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Kapucuoğlu, şöyle devam etti:

"Burada kasıtlı yangınlar olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 10 kez bölgeye gittik. Gittiğimiz son yangında aracımızda bir arıza meydana geldi. Şaft flanşı ve mafsalı bozuldu. Bu sırada yangın kontrol altına alınmıştı. Biz de araçtaki arızanın daha da büyümemesi için geri döndük. Burada aracı takoza çektik. Yeni parça talebinde bulunduk. Bu yıl ülkemizde çok yer yandı. Bir taraftan yangınlar, bir taraftan doğal afetler. Duyarlı bir tedarikçi arkadaşımız bize parçayı gönderdi ve notuyla da onore etti. Gönderdiği parçadan ücret talep etmedi. Aracımız onun sayesinde kısa sürede toparlandı ve göreve yeniden hazır hale geldi."

Kapucuoğlu, Akın'a bu davranışından dolayı teşekkür ederek, "Bu bizim için çok önemliydi. Ne olursa olsun, böyle durumlarda yanımızda olmaları parayla ya da herhangi bir şeyle değeri ölçülemez. Allah razı olsun. Ben çok duygulandım ve çok memnun kaldım. Tabii ki idaremiz de aynı şekilde. Biz 7 gün 24 saat görev başındayız. Vatandaşımızın da yanımızda olması, bunu hissetmemiz çok mutluluk verici." diye konuştu.

Çanakkale'ye duygulandıran kargo: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Çanakkale'ye duygulandıran kargo: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Çanakkale'ye duygulandıran kargo: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Çanakkale'ye duygulandıran kargo: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Çanakkale'ye duygulandıran kargo: Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir

Makine Mühendisi, Çanakkale, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'ye duygulandıran kargo: 'Bu parçanın bedeli itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir' - Son Dakika


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