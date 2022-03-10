Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı

10.03.2022 16:37

Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdıÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde köylülerce yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği bu sabah geldi.

Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde köylülerce yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği bu sabah geldi. Lapa lapa yağan kar altında kalan leylek, görenleri gülümsetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Büyükpaşa köyünde yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Her yıl Mart ayında köye gelen leyleğin başına bu yıl kar yağdı. Büyükpaşa köyünde ikamet eden Nurettin Tayhan, "Yuvasına konmasının ardından kar yağışı başladı. Leyleğin başına kar yağacak sözü bu yıl gerçek oldu" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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