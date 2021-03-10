Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı - Son Dakika

Çanakkale'ye ulaştırılacak Türk Bayrağı Karabük'te teslim alındı

KARABÜK - Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" projesi kapsamında ay yıldızlı Türk Bayrağı Çanakkale'ye ulaştırılmak üzere Karabük'te teslim alındı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği düzenliyor. Gençlerde var olan millete ait hasletlerin, istiklal, istikbal, bayrak sevgisinin, tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Karabük Valiliği'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Bartın Çocuk Evleri'nden Sıla Gezgin Çoban'ın Bartın'dan Karabük'e taşıdığı Türk Bayrağı Zonguldak'a ulaştırılmak üzere Polis ve Jandarmanın oluşturduğu koridordan geçerek Karabük Çocuk Evleri'nden Narkadın Özdemir'e teslim edildi.

Teslim töreninin ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, devir teslimi gerçekleştirilen Ay yıldızlı bayrağın 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşarak dalgalandırılacağını belirtti.

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.