Son Dakika Haberleri: Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı

1 saat önce

Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'de bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın dışarıya deniz botuyla çıkarak kürek çektiği görüldü. Sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sonrası Sanayi Sitesi'ndeki yollarda büyük su birikintileri oluştu. Durumu fark eden vatandaşlardan birisinin botunu alarak su birikintisi üzerinde kürek çekmeye başlaması renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşın su birikintisi üzerindeki botla yolculuğu bölgedeki bir arkadaşı tarafından görüntülendi.
(Safiye Tarı/İHA)
Çanakkale, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı
İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi Oğlunu 'cennete gitsin' diyerek suni gölete attı Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:31:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]