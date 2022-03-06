ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA - Son Dakika
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ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA

06.03.2022 14:37

ÇANAKKALE Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

ÇANAKKALE Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı için şehitler anısına, elinde Türk bayrağı ile 4 gün önce İstanbul'un Esenler ilçesinden yürümeye başlayan Saffet Gümüş, Tekirdağ'a ulaştı. Kentte Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivan tarafından karşılanan Saffet Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğini söyledi. Elinde taşıdığı Türk bayrağını 18 Mart'ta Çanakkale'de yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini belirten Gümüş, "4 gündür yoldayım, nasip olursa günlük 35-40 kilometre yol yapıyorum. Şehitler için yürüdüğümde dağlar diz çöküyor, çakıllı yollar düz oluyor, hiç yorulmuyorum, usanmıyorum. Çanakkale ruhunu kaybetmemek için yollardayım" dedi.

Çanakkale ruhunun Türkiye'de hiç bitmeyeceğini söyleyen Saffet Gümüş, "Çanakkale ruhu bizden giderse bayrağımız elden gider, namusumuz elden gider, vatanımız elden gider. Vatansız ne bir yağın ne bir tuzun ne bir patatesin, ne de soğanın olmaz. Vatansız yarin olmaz, vatansız bayrağın olmaz. Yoktu o zaman yağsız yediler, tuzsuz yediler, kuru peksimet yediler. Bu bayrak için, bu vatan için. Silkelenip kendimize gelelim" dedi.

ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA
ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA
ÇANAKKALE'YE YÜRÜYEN GAZİ TORUNU, TEKİRDAĞ'DA

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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