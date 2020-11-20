ÇANAKKALE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı - Son Dakika

ÇANAKKALE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

20.11.2020 21:13

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında restoran, kafe, lokanta gibi işletmeler saat 20.00'den önce müşterilerini uyarıp kapanma işlemlerini tamamladı.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında restoran, kafe, lokanta gibi işletmeler saat 20.00'den önce müşterilerini uyarıp kapanma işlemlerini tamamladı.

Salgın kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla normal saatlerinden erken kapanan işletmeler görevli personelin temizliklerinin ardından mekanları kapattı.

Çanakkale'de kordon boyunca kafe restoran işletmeciliği yapan Reşat Tosun, işletmelerin tedbirler kapsamında erken kapandığını söyledi.

Bu sayede virüsün temizlenmesini ümit ettiklerini belirten Tosun, "İnşallah alınan önlemler ile salgın sona erer. Çünkü burada çok sayıda insan ekmek yiyor. Tabii ki yasaklara ve tedbirlere uyacağız. Bizde bu nedenle iş yerimizi saat 20.00 itibariyle kapattık. Müşterilerimiz de zaten durumdan haberdardı. Tek ümidimiz bu salgından bir an önce kurtulmak." dedi.

Kafe işletmecisi Deniz Duman da salgının en kısa sürede etkisini kaybetmesini istediklerini ve en kısa sürede yeniden mekanı açmayı istediklerini belirtti.

Mekandaki müşterileri saat 20.00'den önce çıkarıp temizliği yapıp kapıyı kapattıklarını ifade eden Duman, "Daha önce iş yerleri saat 22.00'de kapanıyordu. Yeni alınan önlemler ile 20.00'de kapandı. Bir an önce salgının bitmesini ve iş yerlerimize tekrar kavuşmayı istiyoruz." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de işletmeleri tek tek dolaşıp alınan karar gereği saat 20.00 itibariyle kapanmaları gerektiğini hatırlattı.

ÇANAKKALE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
ÇANAKKALE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
ÇANAKKALE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
ÇANAKKALE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Çanakkale, Kordon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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