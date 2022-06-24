İlçeye bağlı Sofular köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İnsansız hava araçlarının görüntüleri ve yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çanakkale Yenice'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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