Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Sofular köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İnsansız hava araçlarının görüntüleri ve yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çanakkale Yenice'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika