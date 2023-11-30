Çanakkale Yenice'de sel felaketi! 25 köy ve 10 dekarlık tarım arazisi sular altında kaldı

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 5 gün boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanaktan 25 köy etkilenirken, tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Akçakoyun köyünde ise sel oluştu, çok sayıda evi su bastı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda zarar oluştu.

25 KÖY SELDEN ETKİLENDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale ve ilçeleri için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Uyarının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yenice ilçesinde ise 5 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanakta 25 köy selden etkilendi. İlçeye bağlı Akçakoyun köyünde sel oluştu, çok sayıda evi su bastı. Evlerdeki eşyalar ise sel suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

10 BİN DEKARLIK ALANDA ZARAR MEYDANA GELDİ

Hasar tespit için Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 10 bin dekarlık alanda zarar meydana geldiği öğrenildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sel felaketinin yaşandığı Akçakoyun köyünde daire müdürleri ile bölgede inceleme yaptı. Vali Aktaş, selden etkilenen köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"EVDEKİ ODALARIN İÇERİSİNE KOMPLE SU GİRDİ"

Gece boyunca çok yağmur yağdığını söyleyen bölgedeki vatandaşlardan İsmail Demirtaş, "Çok yağmur yağdı, 24 saat boyunca etkili oldu. Altyapı da zayıf geldi. Bu nedenle evlerin içine su bastı. Devamlı ayakta bekledik. Ama suların önüne geçemedik. Evdeki odaların içerisine komple su girdi. Evdeki eşyalar zarar gördü" dedi.

"LOGAR AÇTIK AMA FAYDASI OLMADI"

Sağanak nedeniyle köyün yakınındaki çayın taştığını belirten Sami Demirtaş ise "Evin önündeki yolun yüksekliğinde su evlere girdi. Engel olamadık, logar açtık ama faydası olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.