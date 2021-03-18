Çanakkale'yi anlatan eserler zaferin 106'ncı yılında Resim Müzesi'nde sergileniyor - Son Dakika

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümünde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Beşiktaş'ta bulunan Resim Müzesi'nde özel bir 'Çanakkale Zaferi Salon'u açıldı. Çanakkale Zaferi'ni anlatan önemli eserler ziyaretçilere sunuldu.

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılında, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından özel bir salon oluşturuldu. Beşiktaş'ta bulunan ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Resim Müzesi'nde oluşturulan salonda Çanakkale Zaferi'ni anlatan önemli eserler ziyaretçilere sunuldu. Büyük Zafer'in hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığını gösteren eserler, gurur ve hüznü sanat diliyle anlattı.

11 bin metrekarelik kapalı alanda sergilenen 553 eserden 10'u ve 34 solandan biri de Milli Mücadele ve Çanakkale Zaferi ile ilgili tablolara tahsis edildi. Müze'nin giriş katında yer alan Çanakkale Salonu'nda sergilenen eserlerden Bahriyeli İsmail Hakkı'ya ait 'Çanakkale Deniz Savaşı' adlı yağlıboya tablo dikkat çekti. 1915 tarihli tablo, dünyanın en güçlü donanmalarını Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömen Mehmetçik'in vatan sevgisini yansıtması bakımından öne çıkıyor. Büyük Zafer'in mimarlarına karşı duyulan minneti dile getiren eserlerden Mehmed Ruhi Bey'in 1917 tarihli 'Ayrılık ve Zafer' tablosu, resim literatüründe 'triptik' yani 'üçlü' olarak nitelendiriliyor. Eserin ilk bölümünde bir köylünün askere gitmesi, ikinci bölümde düşmana karşı zafer kazanması ve son bölümde ise gazi olarak evine dönmesi yansıtılıyor. Bu eser, Türk ressamları tarafından Avrupa'da açılan ilk sergi olan 1918 Viyana Sergisi'nde de yer alırken Çanakkale Savaşı'nı konu alan bir diğer eser de Hikmet Onat imzalı 'Harbe Giderken' tablosu. 1917 tarihli tabloda, köyünden savaşa gitmek için ayrılan bir askerin yakınıyla vedalaşması konu ediliyor.

"Bu müze ve bu salon adeta tarih atölyesi"

Çanakkale Salonu'nda sergilenen eserlerin sanat değeri dışında milli ve manevi duyguları uyandırıcı olduğunu dile getiren Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Müzesi Sorumlusu Gülsen Kaya, " Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Milli Saraylar Resim Müzesi'nde 34 tematik bölüm var. Bunlar arasında da Çanakkale tematik bölümü önem arz ediyor. Burada hem Çanakkale konulu eserler var hem de milli mücadele konulu eserler var. Milli mücadelenin temelleri Çanakkale'de atılmıştı. Bu odada hem Milli Saraylar koleksiyonundan hem de askerimizden ödünç alınan eserler var. Milli Saraylar Resim Müzesi'nin Çanakkale Bölümü'nde özellikle Bahriyeli İsmail Hakkı Bey'in Çanakkale Deniz Savaşı konulu tablosu çok önem arz ediyor. Mehmed Ruhi Arel'in 'Ayrılık ve Zafer' konulu eseri, Hikmet Onat'ın 'Köyünden Geçerken' eseri büyük önem kazanıyor. Milli Saraylar Resim Müzesi Çanakkale Odası'nda bu zaferin kazanıldığı aşamaları görüyorsunuz. Ne büyük fedakarlıklara kazanıldığını ve bu zaferin büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu müze ve bu salon adeta bir tarih atölyesi. Bu eserler sanat değeri dışında da milli ve manevi duyguları uyandırıcı" diye konuştu.

Resim Müzesi'ni ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Pazartesi günü dışında her gün saat sabah 09.00 ile akşam 17.00 arasında müzeye gidebiliyor. - İSTANBUL