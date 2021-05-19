Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay deniz salyasına teslim oldu - Son Dakika

Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay deniz salyasına teslim oldu

Balıkçı barınağı olarak kullanılan Sarıçay, müsilajdan geçilmiyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de kenti ortadan ikiye bölen Sarıçay, müsilaja (deniz salyasına) teslim oldu. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çaydaki yapışkan tabaka üzerinde bulunan çöpler görenleri tedirgin ediyor.

Marmara denizi ve Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3,5 aydır görülen deniz salyası etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca süren şiddetli poyraz nedeniyle Çanakkale sahillerindeki müsilaj, Sarıçay'ın içerisine doldu. Balıkçı barınağı olarak da kullanılan çay içerisindeki teknelere zarar veren müsilaj, su üzerinde oluşturduğu beyaz ve yapışkan tabakayla da görenleri tedirgin ediyor.

Çanakkale'de 50 yıldır balıkçılık yapan Hasan Tınmaz (66), meydana gelen müsilajın denizlerin kirletilmesinden dolayı olduğunu söyledi. Tınmaz, "Şuan balıkçılık kalmadı desem yeri var. Denizleri artık kendi haline bıraktılar. Buna sebep ne oldu diyecek olursanız, bugün 50 milyon kişinin, pisliği, çöpü ve fosseptiği Marmara Denizi'ne akıyor. Bu denizler bunu kaldırmaz. Belediyelerin arıtmaları çalışmıyor denize dökülüyor, fabrikalar aynı şekilde denize döküyor. Bu deniz daha nasıl dayansın kardeşim? Bu denizin dayanacak gücü kalmadı. Tabiata biz bu zamana kadar hep vurduk, bundan sonra da tabiat bize vuracak. Müsilaj bu sene geldi ve bitti diye bir şey yok. Bundan sonra daha da artacak bu müsilaj" dedi.

"Evine ekmek götüremeyen balıkçı arkadaşlarımız var"

Denizlerde yaklaşık 3,5 aydır görülen müsilaj nedeniyle balıkçıların para kazanamadığını belirten Tınmaz, "Ben 4 aydan beri denize çıkmıyorum. Bugün bu müsilaj yüzünden evine ekmek götüremeyen balıkçı arkadaşlarımız var. Denize çıkamıyorlar ki zararı ne olacak? Hadi bizim, 50 yıllık balıkçılığımızın sonunda, o günkü günlerden bir emekliliğimiz var, onunla kendimizi idare ediyoruz" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın denizlere el atmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın denizlerdeki sorunlara çözüm bulmasını da sözlerine ekleyen Tınmaz, "Hükümet yetkilileri ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu denizlere bir el atmasını istiyoruz. Şuan size röportaj veriyorum ama içim acıyor. 50 seneden bu zamana geldiğimizde şu durumu gördüğüm de benim içim acıyor" şeklinde konuştu.

"Balığa büyük zararı var"

Deniz salyasının balıklara büyük zarar verdiğini belirten 40 yıllık balıkçı Mahmut Serim (66), "Biz genellikle, çaparayla ya da oltayla balıkçılık yaptığımız için misinalarımız kalınlaşıyor. Bu salya misinaya sarıyor ve üstünden de çıkmıyor ve üzeri bez gibi oluyor. Onun haricinde de çaparalarımız yani iğnelerimizin uçları doluyor. Balık gelmiyor, üzerine temizlediğimiz zaman birkaç balık geliyor ama ondan sonra yine kesiliyor. Yani balığa da çok büyük zararı var. Müsilaj dalga dalga, kademe kademe aşağı doğru uzanıyor. Biz tabii üzerindekini görüyoruz. Aşağı doğru damar damar ilerliyor" dedi.

"Midyeyi öldürmüş, perişan etmiş"

Müsilajın balık fiyatlarını etkilediğini ve denizin dibinde yaşayan midyeleri de öldürdüğünü kaydeden Serim, "Balık fiyatlarını tabii ki etkiliyor. Şuan balık yumurtlama zamanında. Biz, çapara ya da oltayla balık yakaladığımız için bize izin veriyorlar ama çok alelade balık bulamıyoruz. Şimdi balığın yemi yok. Müsilaj midyeyi öldürmüş, perişan etmiş. Zaten piyasada da midye sıkıntı çekiliyor. Herkes bir yerlerden midye bulmaya uğraşıyor o da yok" diye konuştu.