Son Dakika Haberleri: Çanakkale Yola İnen Sığırcıklar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Çanakkale Yola İnen Sığırcıklar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

12 saat önce

Yola inen sığırcıklar sürücülere zor anlar yaşattıÇANAKKALE-İzmir karayolu, binlerce sığırcık kuşunun asfalta inmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Yola inen sığırcıklar sürücülere zor anlar yaşattı

ÇANAKKALE- İzmir karayolu, binlerce sığırcık kuşunun asfalta inmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yolu kapatan kuşları korna çalarak uzaklaştırmaya çalışan sürücülerin bu anları ise cep telefonuyla görüntülendi.

Çanakkale-İzmir Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Güzelyalı köyü kavşağında bugün sabah saatlerinde binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansları görenleri etkiledi. Ancak binlerce kuş bir süre sonra karayoluna indi. Bu sırada yolda seyir halindeki bir kamyon, sığırcıkların yolu kapatması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Kamyon sürücüsü, kuşları ürkütmek ve zarar vermek istemediği için bir süre bekledi ama karabulut gibi asfaltı kaplayan sığırcıklar, yoldan gitmedi. Kamyon şoförü, korna çalmak zorunda kaldı.

Sığırcıkların korna sesiyle havalanması üzerine kamyon yoluna devam ederken, tüm bu anlar yayındaki otomobilin sürücüsü Burak Kurnaz tarafından saniye saniye görüntülendi. Sığırcıklar ise, gökyüzündeki danslarına devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:19 Kaynak: DHA

İzmir, Çanakkale, Güncel
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