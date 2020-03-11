Çanakkale yolunda araba çarpan köpeğin yardımına yürüyenler yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale yolunda araba çarpan köpeğin yardımına yürüyenler yetişti - Son Dakika

Çanakkale yolunda araba çarpan köpeğin yardımına yürüyenler yetişti

6 saat önce

Gelibolu-Eceabat sınırına yakın bir yerde yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe bir otomobil çarptı.

Çanakkale yolunda araba çarpan köpeğin yardımına yürüyenler yetişti, System.String[]

Gelibolu- Eceabat sınırına yakın bir yerde yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe bir otomobil çarptı. Köpeğin yardımına Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı nedeniyle Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindekiler yetişti.


Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılında Bağcılar Belediyesinin desteğiyle yürüyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki milli sporcuların yürüyüşünde 9. güne girildi. Gelibolu'ya ulaşan Saffet Gümüş, Süleyman Ay ve Medeni Ay, yolda üzücü bir kazayla karşılaştı. Gelibolu - Eceabat sınırına yakın bir yerde yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen köpeğe bir otomobil çarptı. Köpek yerde yatarken sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği iddia edildi.


Tedavi altına alındı


Yürüyüş halinde olan Gümüş ve arkadaşları yardım için köpeğin yanına koştu. Yol kenarında acı içinde kıvranan köpeğe ilk müdahaleyi yapan yürüyüşçüler, telefonla yardım istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen veterinerin yaptığı muayenede köpeğin ön iki ayağının kırıldığı anlaşıldı. Çarpmanın etkisiyle iki bacağından yaralanan köpek, araçla Gelibolu Belediyesi barınağına götürülerek tedavi altına alındı. - İSTANBUL

Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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