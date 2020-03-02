Çanakkale yunanistan ölüme terk etti, türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Çanakkale yunanistan ölüme terk etti, türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı
6 saat önce
ÇANAKKALE Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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