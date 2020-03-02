Çanakkale yunanistan ölüme terk etti, türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale yunanistan ölüme terk etti, türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

Çanakkale yunanistan ölüme terk etti, türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

6 saat önce

ÇANAKKALE Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

ÇANAKKALE Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Çanakkale yunanistan ölüme terk etti, türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
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