Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

52 dakika önce

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve üç gün sürecek Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, Trabzon'da başladı.

Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve üç gün sürecek Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, Trabzon'da başladı.

Mehmet Akif Ersoy kapalı yüzme havuzunda düzenlenen şampiyonanın ilk gününde, genç erkekler ve kızlar ile yıldız erkekler ve kızlar kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde dereceye girenler şunlar:

Genç Erkekler D Kule

1. Kuzey Yılmaz

2. Ahmet Alp Gürsu

3. Yağız Ege Midilic

Genç Kızlar D Kule

1.Irmak Şençağlar

2. İlayda Aydın

3. Gökçe Eker

Genç Erkekler D Alt Kule

1. Başar Ol

2. Cem Demir

3. Ahmet Yusuf Deniz

Genç Kızlar D Alt Kule

1. Ela Nur Yılmaz

2. Nil Asya Pehlivan

3. Kardelen Karabulut

Yıldız Erkekler A 1 metre

1. Uras Efe Akın

2. Batuhan Bayır

3. Mert Okyay

Yıldız Kızlar A 1 metre

1. Melek Naz Yüksel

2. Asya Gül Ünal

3. Yağmur Hira Özhan

Yıldız Erkekler B Kule

1. Ahmet Ufuk Erol

2. Lütfü Demirhan Çağlayan

3. Poyraz Akar

Yıldız Kızlar B Kule

1. Ecrin Gecol

2. Nil Morkoç

3. Melek Yıldız

Yıldız Erkekler C 1 metre

1. Mustafa Ömer Macit

2. Ömer Faruk Çölgeçen

3. Atabey Curul

Yıldız Kızlar C 1 metre

1. Medine Gül Ünal

2. Nesil Bay

3. Defne Has

Şampiyona, 10 Mart Pazar günü yapılacak yarışların ardından sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Trabzon, Genç, Çanakkale, Spor
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