Türkiye
Yüzme Federasyonunca Trabzon
'da organize edilen Çanakkale
Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy
Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, yıldızlar ve gençlerde yarışlar yapıldı.
Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde dereceye girenler şöyle:
Yıldız B erkek 1 metre: 1. Lütfü Demirhan Çağlayan
, 2. Ahmet Ufuk Erol, 3. Aksel Hüseyin Atınç
Yıldız B kadın 1 metre: 1. Ecrin Gecol ve Sevgi Erdem
, 3. Nil Morkoç
Yıldız A erkek 1 metre: 1. Uras Efe Akın, 2. Batuhan Bayır, 3. Mert Okyay
Yıldız A kadın 1 metre: 1. Melek Naz Yüksel, 2. Aslı Gül Ünal, 3. Yağmur Hira Özhan Genç
D kadın 3 metre: 1. Gökçe
Eker, 2. İlayda Aydın
, 3. Irmak Şençağlar
Genç A kadın kule: 1. Dilara Bilgici
Genç B erkek 1 metre: 1. Çınar
Uygun
Genç B kadın kule: 1. Sude Köprülü
, 2. Mina Nisan Ünal, 3. Beril Beray Soydemir
Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.