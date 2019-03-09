Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, devam ediyor.

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Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, devam ediyor.


Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, yıldızlar ve gençlerde yarışlar yapıldı.


Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde dereceye girenler şöyle:


Yıldız B erkek 1 metre: 1. Lütfü Demirhan Çağlayan, 2. Ahmet Ufuk Erol, 3. Aksel Hüseyin Atınç

Yıldız B kadın 1 metre: 1. Ecrin Gecol ve Sevgi Erdem, 3. Nil Morkoç

Yıldız A erkek 1 metre: 1. Uras Efe Akın, 2. Batuhan Bayır, 3. Mert Okyay

Yıldız A kadın 1 metre: 1. Melek Naz Yüksel, 2. Aslı Gül Ünal, 3. Yağmur Hira Özhan

Genç D kadın 3 metre: 1. Gökçe Eker, 2. İlayda Aydın, 3. Irmak Şençağlar

Genç A kadın kule: 1. Dilara Bilgici

Genç B erkek 1 metre: 1. Çınar Uygun

Genç B kadın kule: 1. Sude Köprülü, 2. Mina Nisan Ünal, 3. Beril Beray Soydemir

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Spor
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