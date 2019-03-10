Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası

48 dakika önce

Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.

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Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.

Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler kategorisi yarışları yapıldı.

Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle:

Genç C kadın kule: 1. Gül Handan Karaköse, 2. Simay Arslankan, 3. Ece Seval Erzincan

Genç D erkek 1 metre: 1. Kuzey Yılmaz, 2. Uygar Kuzu, 3. Sarp Tuğ Türkmen

Genç D kadın 1 metre: 1. Gökçe Eker, 2. Ecrin Akbay, 3. Irmak Şençağlar

Genç C erkek 3 metre: 1. Barış İkinci, 2. Alper Tancı, 3. Ulaş Kaan Gök

Genç B kadın 3 metre: 1. Sude Köprülü, 2. Beril Beray Soydemir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Spor
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