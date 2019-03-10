Türkiye
Yüzme Federasyonunca Trabzon
'da organize edilen Çanakkale
Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi. Mehmet Akif Ersoy
Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler kategorisi yarışları yapıldı.
Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle: Genç
C kadın kule: 1. Gül Handan Karaköse
, 2. Simay Arslankan, 3. Ece Seval Erzincan
Genç D erkek 1 metre: 1. Kuzey Yılmaz, 2. Uygar Kuzu
, 3. Sarp Tuğ Türkmen
Genç D kadın 1 metre: 1. Gökçe
Eker, 2. Ecrin Akbay, 3. Irmak Şençağlar
Genç C erkek 3 metre: 1. Barış İkinci, 2. Alper Tancı, 3. Ulaş Kaan
Gök
Genç B kadın 3 metre: 1. Sude Köprülü
, 2. Beril Beray Soydemir