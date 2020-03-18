Çanakkale Zaferi Adıyaman'da, kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi Adıyaman'da, kutlandı

6 saat önce

Adıyaman'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da kutlandı.

Çanakkale Zaferi Adıyaman'da, kutlandı, System.String[]

Adıyaman'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da kutlandı.


Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman şehitliğinde tören düzenlendi.


Şehitlikte düzenlenen programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi katıldı.


Vatan ve mukaddesat uğruna can veren şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitlik anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti.


Çelenk sunumunun ardından Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri, şehitliği ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.


Şehitlik ziyaretinde Yeni Mezarlık Camii İmamı tarafından Kur'anı Kerim okunarak dua edildi. - ADIYAMAN

Çanakkale, Adıyaman, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:25 Kaynak: İHA

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