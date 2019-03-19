Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferi Anısına Anlamlı Sergi

Çanakkale Zaferi Anısına Anlamlı Sergi

25 dakika önce

Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Sergisi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Çanakkale Zaferi Anısına Anlamlı Sergi, System.String[]
Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Sergisi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ecdadımızın bize bıraktığı vatana sahip çıkarak, Çanakkale ruhunu ilelebet yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Prof. Dr. Gür, "Atalarımız bize bu vatanı canları ve kanları pahasına bıraktı. Bize düşen kendi evlatlarımıza ve gelecek neslimize bu vatanı bölünmez bütünlüğüyle birlikte sağlam bir şekilde bırakmaktır" dedi. GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kamile Perçin Akgül ise, bu özel günü özel bir sergi ile taçlandırmak istediklerini belirterek, "104. Yılını kutladığımız bu özel günün anlamı çok büyük. İşlerimizle bunu yansıtmaya çalıştık. Bu yaşanmışlığın tarifi yok, tarifsiz bir onur ve gurur" diye konuştu.

26 eserden oluşan karma sergi, 27 Mart 2019 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:38 Kaynak: İHA

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