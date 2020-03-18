Çanakkale Zaferi anma programları koronavirüs engeline takıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Çanakkale Zaferi anma programları koronavirüs engeline takıldı - Son Dakika

Çanakkale Zaferi anma programları koronavirüs engeline takıldı

6 saat önce

Çanakkale Zaferi anma programları koronavirüs engeline takıldı Çanakkale'de 18 Mart programları çelenk töreni ile tamamlandı Çanakkale'de, 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını sebebiyle ertelenen törenler sonrası bu sabah yapılan sade bir çelenk sunma...

Çanakkale Zaferi anma programları koronavirüs engeline takıldı

Çanakkale'de 18 Mart programları çelenk töreni ile tamamlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını sebebiyle ertelenen törenler sonrası bu sabah yapılan sade bir çelenk sunma töreni ile tamamlandı.

Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü korona virüs engeline takıldı. 18 Mart kutlamaları için günler öncesinden hazırlıkların başladığı Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hem stadyumda hem de Şehitler Abidesi'nde programların yapılacağı açıklanmıştı. Ancak son günlerde Türkiye'de de görülmeye başlayan ve hızla yayılan ölümcül korona virüs salgını sebebiyle önce geçtiğimiz cuma günü stadyumdaki kutlama programları, ardından da pazartesi günü Şehitler Abidesi'ndeki tören İl Anma Komitesi tarafından iptal edildi.

Arka arkaya iptal edilen törenler sonrası 18 Mart sabahına uyanan Çanakkale'de, 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sade bir çelenk töreni ile anıldı. Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun yanı sıra çok sayıda askeri ve idari yetkililer katıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından ay-yıldızlı bayrağa altın madalya takıldı. Günün anlam ve önemine binaen 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando takımının eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Çanakkale'deki 18 Mart törenleri de tamamlanmış oldu.

Çanakkale Zaferi anma programları koronavirüs engeline takıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:43 Kaynak: İHA

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