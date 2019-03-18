Çanakkale Zaferi İçin 'Hey Onbeşli' Türküsünü Söylediler

BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bükdere Mahallesi sakinleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutlayıp, 'Hey Onbeşli' türküsüne seslendirdiler.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Bükdere Mahallesi sakinleri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutlayıp, 'Hey Onbeşli' türküsüne seslendirdiler.



Kepsut ilçesine bağlı Bükdere Mahallesi'deki camide şehitler için sela okunmasıyla başlayan program, mevlit ve hayır yemeği ile devam etti. Programa Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kepsut Belediye Başkanı AK Partili İsmail Cankul, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Ekrem Pehlivan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ve AK Parti 26'ncı dönem Milletvekili Kasım Bostan katıldı.



Bükdere Mahallesi sakinleri tarafından seslendirilen, 'Hey Onbeşli' türküsü katılanları duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan türkü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.



- Balıkesir

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