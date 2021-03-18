Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı - Son Dakika

Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı

18.03.2021 23:19

- Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı Çanakkale Şehitleri çeşitli etkinliklerle anıldı Çanakkale Zaferi'nin 106'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

- Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı

Çanakkale Şehitleri çeşitli etkinliklerle anıldı

AYDIN - Çanakkale Zaferi'nin 106'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuşadası'ndaki etkinlikler Atatürk Anıtı'na düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'inci yıl dönümü etkinlikleri pandemi nedeniyle mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlendi. Ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bayrak asma, çelenk sunma töreni, şehitlik ziyareti şeklinde düzenlenen etkinlikler yağmur altında gerçekleştirildi.

Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Cihan Seymen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk'ün yanı sıra siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk Atatürk Anıtına çelenk koydu.

"Kuşadalı şehitler anıldı"

Kuşadası Belediyesi Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen, 85 Kuşadalı asker için geçtiğimiz yıl Alacamescit Mahallesi'nde yaptırdığı Kahramanlar Parkı'nda özel bir anma töreni düzenledi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve ilçe protokolünün de yer aldığı törende şehitlerin ruhu için dualar edilip, Yasin-i Şerif okutuldu. Ardından ise 2 bin kişilik lokma hayrında bulunuldu.

Törenin ardından Adalızade Mezarlığına geçen grup burada şehit mezarlarını ziyaret etti. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasının ardından, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Daha sonra Adalızade Mezarlığı karşısındaki Şehitler ve Kahramanlar Anıtı önünde Kuşadası Belediyesi'nin lokma hayrı yapıldı, Yasin-i Şerif okundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'inci yıl dönümü etkinliklerinin ardından açıklama yapan Kaymakam Sadettin Çanakkale ruhunun ilelebet yaşayacağını söyledi. Belediye Başkan vekili Tibet Özer Çanakkale'de zafer için canlarını düşünmeden feda eden kahraman şehitlere teşekkür borçlu olduğumuzu vurgularken, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de Çanakkale'deki direnişin Kurtuluş Savaşı'nın habercisi olduğunu, Cumhuriyet'in kuruluşunun Çanakkale'de başladığını ifade etti. Dedesi, Çanakkale'de şehit olan Gazeteci Arif Çemrek ise duygularını paylaştıktan sonra Kuşadası'na Şehitler ve Kahramanlar Anıtı'nı kazandıran Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Ömer Günel mesajında, "İstiklal ve tam bağımsızlığımız için yazılan destan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü kutlu olsun. Bizleri zaferle buluşturan, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı
Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı
Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı
Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda kutlandı - Son Dakika


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