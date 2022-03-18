Çanakkale Zaferi'ne ithaf edilen "Semada Yıldızlar" albümü yayınlandı - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi'ne ithaf edilen "Semada Yıldızlar" albümü yayınlandı

18.03.2022 20:19
Çanakkale Zaferi'ne ithaf edilen "Semada Yıldızlar" albümü yayınlandı

Şile Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel hazırlanan "Semada Yıldızlar" albümü sanatseverlerle buluştu.

Şile Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel hazırlanan "Semada Yıldızlar" albümü sanatseverlerle buluştu.

TRT sanatçısı Alev Sağlık'ın söz ve bestelerini oluşturduğu albümde yer alan parçalara, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti.

Çanakkale Zaferi'nde şehit düşen askerlere ithaf edilen albüm, 5 parçadan oluşuyor.

Aynı zamanda albümde yer alan "Ötme Bülbül" ve "Toprak Ağlar" parçalarının klipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamalarına özel olarak çekildi.

"Semada Yıldızlar" albümü, Şile Belediyesinin Spotify ve YouTube hesaplarından dinlenebilir. Ayrıca albümün CD formatına Şile Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden ulaşılabilir.

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Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü Son dakika haber: Şile'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin şehitleri anıldı Son dakika haber: Şile'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin şehitleri anıldı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çanakkale Zaferi, İlhan Ocaklı, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'ne ithaf edilen 'Semada Yıldızlar' albümü yayınlandı - Son Dakika


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