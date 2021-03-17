Çanakkale Zaferi'ne katılan Diyarbakırlı şehitler unutulmadı - Son Dakika

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, vatan savunması için Çanakkale Zaferi'ne katılan 49 Diyarbakırlı şehidin ruhunu şad etmek için isimlerini açık hava panolarına astı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakırlı 49 şehidin kimlik bilgilerinin yer aldığı afişler, kentin farklı noktalarında yer alan açık hava panolarına asıldı.

Afişlerde, şehitlerin kimlik bilgilerine yer verildi.