Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı 21 Pare Top Atışıyla Kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı 21 Pare Top Atışıyla Kutlandı

1 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlandıÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında denizde TCG Burgazada Fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlandı

ÇANAKKALE - Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında denizde TCG Burgazada Fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi. MİLGEM Projesi kapsamında yerli imkanlar ile yapılan TCG Burgazada'nın top atışları ilgi ile izlendi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104 yılı kutlamaları denizde de TCG Burgazada Fırkateyni'nin 21 pare top atışıyla başladı. Çanakkale Limanı önünde demirleyen TCG Burgazada sabah 09.00'da 21 pare top atışı gerçekleştirdi. TCG Burgazada'nın selamlama atışları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bir çok vatandaş top atışı sırasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:24 Kaynak: İHA

Çanakkale, Çanakkale Zaferi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz Haluk Levent'ten Çarpıcı Atatürk Paylaşımı! İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 12:03:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı 21 Pare Top Atışıyla Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]