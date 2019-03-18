Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Stockholm'de Kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Stockholm'de Kutlandı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Stockholm'de Kutlandı, System.String[]
TÜRKİYE'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programa, Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Askeri Ataşe Albay Metin Demirkıran, büyükelçilik ataşeleri ve müşavirleri katıldı. Günün anlam ve önemine değinen Yunt, "18 Mart bizim gurur kaynağımızdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

İSVEÇ'TEKİ CAMİLERDE ÖNLEM ALINDI Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen korkunç saldırıdan dolayı sarsıldıklarını belirten Yunt, batı medyasını eleştirdi. Medyanın 50 kişinin katledildiği 'terör saldırısı'nı saldırı olarak vermesini yadırgadıklarını belirten Yunt, bunun iki yüzlü bir tavır olduğunu söyledi. Yunt, saldırı sonrası İsveç'teki Müslüman mabetlerine karşı önlem alındığını da vurgulayarak İsveçli yetkililerden Müslümanların ibadet ettiği camilerin daha güvenli hala getirilmesini isteyeceklerini söyledi. Askeri Ataşe Demirkıran da program kapsamında tüm şehitleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Mehmet Akif Ersoy'u da andıklarını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:40 

Çanakkale, Stockholm, Güncel
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