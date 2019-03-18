Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Tekirdağ'da Kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Tekirdağ'da Kutlandı

1 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ Şehitlik Abidesi'nde tören düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Tekirdağ'da Kutlandı, System.String[]
Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ Şehitlik Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende günün anlam sebebiyle atış mangası tarafından havaya saygı atışı yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da kutlandı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın Muratlı Caddesi'nde bulundan Şehitlik Abidesi'nde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik Abidesi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulurken akabinde atış mangası tarafından havaya üç el ateş açıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:54 Kaynak: İHA

Muratlı, Çanakkale Zaferi, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent'ten Çarpıcı Atatürk Paylaşımı! Tutuklu Bombacı, Teröristbaşı Öcalan İçin İntihar mı Etti? Cezaevinden Açıklama Geldi Papağana İşkence Uygulayan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan Özür Diledi Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:55:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Tekirdağ'da Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]