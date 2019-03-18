Son Dakika Haberleri: Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılında Fener Alayı Coşkusu

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılında Fener Alayı Coşkusu

1 saat önce

Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılında Fener Alayı Coşkusu, System.String[]
Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliği koordinesinde Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla, 18 Mart Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 19.30'da başlayan fener alayına binlerce kişi katıldı. Demircioğlu Caddesi'nden İnönü Caddesi'ne ilerleyen kalabalık, eski Salı Pazarı yokuşu kavşağından Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'ne yöneldi. Kordon boyunca marşlarla ilerleyen kalabalık, İskele Meydanı'na kadar geldi.

Dev Türk bayrağı açılan yürüyüşte marşlar söylenildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Güncel
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