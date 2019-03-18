Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılında Fener Alayı Coşkusu
1 saat önce
- Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında fener alayı coşkusuÇANAKKALE - Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
- Çanakkale Zaferi
'nin 104. yılında fener alayı coşkusu
ÇANAKKALE - Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Çanakkale Valiliği
koordinesinde Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla, 18 Mart Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Fener Alayı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı
'nda saat 19.30'da başlayan Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı.
Demircioğlu Caddesi'nden İnönü Caddesi'ne ilerleyen kalabalık, eski Salı Pazarı yokuşu kavşağından Kayserili Ahmetpaşa
Caddesi'ne yöneldi. Kordon boyunca marşlarla ilerleyen kalabalık, İskele Meydanı'na kadar geldi.
Dev Türk bayrağı açılan yürüyüşte marşlar söylenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:54 Kaynak: İHA
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