Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çanakkale zaferinin 15. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Çanakkale şehadete yürüyüşün adıdır" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çanakkale zaferinin 15. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Çanakkale şehadete yürüyüşün adıdır" ifadelerini kullandı.


Başkan Gürkaen, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlayarak, tüm şehitlere rahmet diledi. Gürkan mesajında, "Çanakkale Türk milletinin diriliş destanıdır. Vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. Tarihin kahramanlık destanlarının başında yer alan Çanakkale Zaferinin 105. yılında olduklarını belirten Başkan Gürkan, "Çanakkale Zaferi, sıradan bir muharebe olarak kesinlikle izah edilemez. Bu zafer, aziz milletimizin vatan ve hürriyet aşkıdır. Çanakkale bir destandır ve bu destanı bayrağı uğruna, ülkesi ve milleti uğruna şehadet şerbeti içerek kurban olan başı kınalı kuzular yazmıştır. Bu destanda inanç vardır, iman vardır. Milletin varlığı ve birliği, ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast edenlere karşı siper edilen göğüsler ve sarsılmaz birer kaleye dönüşen yürekler vardır. Çanakkale Türk tarihine de altın harflerle yazılıp, Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuştur. Çanakkale Türk milletinin diriliş destanıdır. Vatan uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyüşün adıdır. Çanakkale Zaferi bir milletin var oluş, yok oluş mücadelesidir. Onlar tarihi kalemle değil, kanlarıyla yazdılar. Onlar asla geri dönmeyi düşünmediler. Harp tarihinde azmi özetleyen şu diyalog çok anlamlıdır. 'Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor' diyen askere, yüzbaşı 'Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş' denilen kahramanlık destanıdır Çanakkale. Çanakkale'yi geçilmez kılan, canını vatana siper etmiş, cesaretiyle destan yazmış tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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