Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı Kütahya'da da gururla kutlandı - Son Dakika

Emperyalizme karşı kazanılan ilk zafer olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı Kütahya'da törenle kutlandı.



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı sebebiyle Kütahya Hava Şehitliği'nde düzenlenen tören, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat'ın çelenk sunmasıyla başladı.



Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Toraman protokol üyeleriyle birlikte kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle görüştü.



Kabirleri tek tek ziyaret edip karanfil bırakan Vali Toraman, şehitlerin kabri başında dua eden ailelerle ilgilendi, başsağlığı diledi.



Tören, Vali Ömer Toraman'ın Şehitlik Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi.



Hava Şehitliği'nden ayrılan Vali Toraman daha sonra beraberinde protokol üyeleriyle Perli Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, ailelere başsağlığı diledi.



Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını kaydeden Vali Toraman, "Geçmişten bugüne bu topraklar için, birlik ve beraberliğimiz için, bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anma fırsatı bulduk. Ailelerine tekrar baş sağlığı dileklerimizi ilettik. İnşallah memleketimiz bu ruha sahip milletiyle ilelebet hür ve bağımsız şekilde yaşayacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gelecek nesillere bu kültürü, bu ruhu aktarmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. - KÜTAHYA