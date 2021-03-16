ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak

16.03.2021 12:15
ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak, System.String[]

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacakÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, koronovirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan program açıklandı.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, koronovirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan program açıklandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü tören programı açıklandı. Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın 106 yıllık haklı gururu, Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak. Koronovirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan törenler, 18 Mart günü, sabah saat 10.00'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayacak. 'Altın Madalya'nın bayrağa toka edilmesi seremonisinin ardından 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle sona erecek.

18 Mart törenleri, daha sonra Şehitler Abidesi'nde devam edecek. Buradaki program saat 12.00'de çelenk sunumuyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardında program Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam edecek. Protokol konuşmalarının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunacak. Şehitlik defteri imzalanıp, kabirlerine karanfil bırakılarak Mobil Müze gezilecek. Çanakkale Boğazı'nda, Deniz Kuvvetleri geçit töreni sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisi gerçekleştirilecek.

'Çanakkale Şehitler Abidesi 81 Genç 81 Bayrak Programı' kapsamında 7 genç tarafından 7 bayrak teslimi töreniyle program sona erecek.

ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak

Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, 18 mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika


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