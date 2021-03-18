Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi

18.03.2021 09:52
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşları'nda, 25 Nisan 1915'teki Ertuğrul Koyu çıkarmasında, 67 askeriyle, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan torunu Mustafa Canbaz'ın yer aldığı kısa filmle anıldı.

ÇANAKKALE Savaşları'nda, 25 Nisan 1915'teki Ertuğrul Koyu çıkarmasında, 67 askeriyle, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan torunu Mustafa Canbaz'ın yer aldığı kısa filmle anıldı.

Limak Enerji, milli beraberlikle dolu 106 yılın temsili olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, İngiliz kuvvetlerinin karaya çıkışını geciktiren Ezineli Yahya Çavuş'un Kıbrıs Gazisi torunu Mustafa Canbaz'ın konuk olduğu bir video klip hazırladı. Çanakkale Savaşı'ndan bir kesitin canlandırıldığı video klipte, 18 Mart Zaferi'nin anlamı vurgulandı.

Klipte, Çanakkale Savaşı sırasında ailesine göndermek için arkadaşına gaz lambası ışığında mektup yazdıran Yahya Çavuş, canlandırıldı. Kliple birlikte, bu vatan uğruna şehit düşen ve gazi olan Mehmetçikler anıldı. Limak Enerji, "Hayatımızı aydınlık tutmak için onlarca kahramanlıkla Çanakkale'yi geçilmez kılanların anısına, saygı ve minnetle" sözleriyle de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılında şehitlerimize ve gazilerimize saygılarını sundu.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi
Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılına özel 'Yahya Çavuş' klibi - Son Dakika


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