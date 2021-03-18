KIRKLARELİ - Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

KIRKLARELİ - Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi. Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra törende, saygı atışı yapıldı. Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Dernek Başkanı Murat Çiftkardeşler, konuşmasında zaferle millet olma bilincinin tohumlarının atıldığını söyledi. Şehitlerin mukaddes vatan toprakları için canını seve seve verdiklerini ifade eden Çiftkardeşler, "Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız günde bu yüksek ruhun özellikle genç nesillere iyi anlatılması, ecdadımıza ve şehitlerimize borcumuzdur" dedi. Konuşmanın ardından Vali Osman Bilgin, şehitlik defterini imzaladı. Daha sonra Bilgin ve beraberindeki 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve kurum müdürleri şehit kabirleri ile Kırkşehitler Anıtı'na da çiçek bırakarak dua okudu.

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