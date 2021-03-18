Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı

18.03.2021 14:10
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı, System.String[]

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kırıkkale Şehitlik Anıtı'nda ise günün anlam ve önemini içeren çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehit Suat Yalçın Anaokulu tarafından yapılan gösteride yer alan minik öğrenciler, giydikleri kıyafetlerle, asker, hemşire ve Seyit Onbaşı oldu. Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Bilge de İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Etkinliğe katılan protokol üyeleri dev Türk bayrağı önünde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Kırıkkale Şehitliği'ndeki törende de askerler tarafından 3 defa saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra Vali Sezer ve Başkan Saygılı protokol üyeleriyle birlikte şehit kabirlerine karanfil bırakıp ailelerle bir araya geldi.

"Şehitlerimizi ve kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz"

Şeref defterini imzaladıktan sonra törende konuşan Vali Yunus Sezer, "Dünya var oldukça unutulmayacak kahramanlıkları ve tarihe altın harflerle nakşettiğimiz destanları bir kez daha yüksek sesle yad ediyoruz. 'Çanakkale geçilmez' diye ecdadı ve aynı yolda yürüyen aynı ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı taşıyarak şehadeti içen yiğitler ve onların emaneti, bizlerin emanetidir. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kutluyor. 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bu mukaddes günde bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle şükranla yad ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Bizim için şehitlerimiz her gün ayrı bir öneme sahip"

Şehitlik Anıtı'ndaki etkinliğe katılan Gökçen Yazar, "Bizim için şehitlerimiz her gün ayrı bir öneme sahip. Çünkü bizim için şehit demek vatan demek. Çanakkale demek. Musul demek, Kerkük demek, Halep demek, Karabağ demek, o yüzden burada Çanakkale şehitleri adına canlandırılan her olgu her durum bizim için vatan toprağının her karışı demek onun için duygusal bir gün. Onlar için hatimlerimiz oldu Yasinlerimiz oldu. Onların ruhlarına zaten hediye ettik" dedi.

"Bu bayrak asla inmeyecek"

Ayşe İşler ise "Şehitlerimize bir Fatiha okuyabilmek için geldik. Buraya gelmekten çok şeref duydum. Allah şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Bu vatan uğruna hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız. Bu bayrak asla inmeyecek, ezanımız dinmeyecek" diye konuştu. - KIRIKKALE

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Çanakkale Zaferi, Kırıkkale, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Ali Babacan'dan HDP ve Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması: Milletimize saygısızlıktır Kuyumculuk yapabilmek için 500 gram altın teminatı şartı Bakan Pekcan'ın talimatıyla taslaktan çıkarıldı Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli güven tazeledi: 1277 oyla yeniden Genel Başkan seçildi Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı Galatasaray, Galatasaray Adası için açtığı davayı kazandı         
13:26
Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın Son Dakika! ABD Başkanı Biden'ın "Putin'in bir katil olduğuna inanıyorum" sözlerine Rusya'dan yanıt: Yorum çok kötü, ilişkilerimizi gözden geçireceğiz         
13:14
HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor HDP iddianamesinin detayları! Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içlerinde olduğu yüzlerce kişiye siyaset yasağı isteniyor         
12:39
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı         
10:19
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 14:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü Kırıkkale'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei