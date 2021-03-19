Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde, Bakan Kasapoğlu'na anlamlı hediye - Son Dakika

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde, Bakan Kasapoğlu'na anlamlı hediye

19.03.2021 00:57
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde, Bakan Kasapoğlu'na anlamlı hediye, System.String[]

Çanakkaleli genç sporcular, Gelibolu'dan getirdikleri toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye etti.

Çanakkaleli genç sporcular, Gelibolu'dan getirdikleri toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı'nı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na hediye etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı, genç sporcular tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na takdim edildi.

"Çanakkale bir diriliş, bir yükseliş, bir kahramanlık destanıdır"

Çanakkale'deki mücadele ile tüm dünyaya mesaj verildiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "106'ncı yılında tarihte eşi benzeri olmayan bir meydan okumayı hep birlikte anıyoruz. Ecdadımızın kutlu mücadelesini hep birlikte yad ediyoruz. Hem bir gururun hem bir heyecanın, anı zamanda mutluluğu yaşıyoruz. İstiklal için, istikbal için nelerin göze alınacağını, nelerin başarılabileceğini 106 yıl önce ecdadımız bütün dünyaya gösterdi. Bu büyük mücadele; aziz milletimizin varlık mücadelesiydi, bağımsızlık mücadelesiydi ve Çanakkale bizler için Asım'ın neslinin bir sembolü olan ve bu aziz vatanı çiğnetmeyen, çiğnetmeyecek bir mücadelenin sembolüdür. Çanakkale bir diriliş, bir yükseliş, bir kahramanlık destanıdır. O ruhla Anadolu topraklarını düşmana karşı verilecek milli mücadelenin de meşalesidir Çanakkale. Bu ruh o günkü gibi bu gün de var, yarın da var olacak. Bu gençler bu ruhu yarınlara daha güçlü taşıyacaklar. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim gençlerimiz sadece ülkemizin değil, dünyanın, mazlumların umudu"

Bugün ve yarınların teminatının Türk gençliğinde olduğunu belirten Kasapoğlu, "Değerli sporcularımız Gelibolu'dan aldıkları mukaddes toprağı, suyu ve şanlı bayrağımızı bugün bizlere getirdiler. Onların, şehitlerimizin ali makamlarından bizlere ulaştırdıkları emanet, bizler için de ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bu emaneti bakanlığımızın en güzel yerinde gururla saklayacağız. İnanıyoruz ki bu ruhtan, bu heyecandan taviz vermeyen gençlerimiz, yarınlarda bu kutsal emanete yine çok güçlü şekilde sahip çıkacaklar. Kutsal emaneti o bilinçle, o inançla daha yukarılara taşıyacaklar. Bizim gençlerimiz sadece ülkemizin değil, dünyanın, mazlumların umudu. Sadece yarınların değil bu günlerinde teminatı. Gençlerimizin ciddi bir tarihi birikimi, bu tarihi birikime olan inançla bu tarihi birikime olan saygıyla kendilerini yarınlara hazırlayan bir heyecanla, donanımlı bir şekilde yetişmeleri bizlerin en büyük arzumuzdur" diye konuştu. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Türk Bayrağı, Çanakkale, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde, Bakan Kasapoğlu'na anlamlı hediye - Son Dakika Spor


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