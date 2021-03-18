Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı Düzce'de törenle kutlandı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Düzce'de anma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de anma programı Şehitlikte gerçekleştirildi. Covid-19 salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler dolayısıyla kitlesel katılımın olmadığı tören, Vali Cevdet Atay çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması sonrasında ise saygı atışı yapıldı.

Valimiz Cevdet Atay yaptığı konuşmada, "Çanakkale ruhu Aziz milletimizin hiçbir engel tanımama hususundaki kararlılığının göstergesidir. Türk Milleti yüzyıllar boyunca hiçbir zaman hiçbir şeyden korkmadan hürriyeti uğruna, namusu, şerefi uğruna, vatan dedikleri topraklar uğruna, hak için, Allah için, şahadet mertebesine ermek için kılıca bedenini kalkan, kurşuna sinesini engel, gülleye göğsünü siper ederek canını vermekten, kanını dökmekten korkmamıştır. Bugün üzerinde yaşadığımız bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna canını feda eden siz kahraman vatan evlatlarına duyduğumuz şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek için huzurunuzdayız. Milletimizin aydınlık zihninde, engin sevgisinde ebediyete kadar yaşayacak olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Program Kur'an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından, Şehit Kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakması ile son buldu. - DÜZCE