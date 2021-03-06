Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında 250 bin şehit için hatim kampanyası - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla başlattıkları "250.000 Şehide 250.000 Hatim" kampanyasıyla şehitleri hatim ve dualarla yad edecek.

AGD ve MGV'den yapılan ortak açıklamada, Çanakkale Zaferi'nden alınması gereken en önemli dersin birlik ve beraberlik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 106 yıl önce Çanakkale'de ortaya konan kardeşlik ikliminin bütün coğrafyaya yayılacak şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiği, çünkü bir ve beraber olunursa aşılamayacak hiçbir engel, bozulamayacak hiçbir oyun olmadığı dile getirildi.

İslam coğrafyasının etnik, bölgesel ve mezhepsel farklılıklar tahrik edilerek parçalanmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu oyunu bozmanın yolu daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Daha fazla adalet, özgürlüktür. Bugün Çanakkale'yi anlamak için metrekareye düşen 6 bin merminin kokusunu almamız gerekir. Ecdad-ı şehidimiz burada, Hakk'ın batıla galip gelmesi için şehit düştüler. Bu İslam topraklarını emperyalistlere çiğnetmemek için Hakk'a yürüdüler. Müslümanların birliği ve dirliği için Hakk'a yürüdüler. İslam'ın baş şehri İstanbul düşmesin diyerek Hakk'a yürüdüler. Mekke için, Medine için, Kudüs için, Şam için, Bağdat için, Diyarbakır için Hakk'a yürüdüler. Bunun manasını anlamamız gerekir."

Çanakkale'nin bir ümmetin müdafaası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale, yeryüzünü fesada vermekten çekinmeyen bir gareze karşı Hayber'dir. Çanakkale, modern çağın kan ve gözyaşı ile beslenen Ebu Leheb sürülerine karşı Bedir'dir. Çanakkale, kadim bir sözün şehitlerle bereketlendirildiği Uhud'dur. Çanakkale; Bağdat'ın, Şam'ın, Diyarbakır'ın, Van'ın, İstanbul'un, Kudüs'ün, Mekke'nin Medine'nin müdafaasıdır. Çanakkale; Türk, Kürt, Arap, Fars, Malay, Habeş, Arnavut, Boşnak, Çeçen, Afgan topyekün bir ümmetin müdafaasıdır. Çanakkale'de toprağa düşen 250 bin delikanlının şehadeti, 630'da Hazreti Muhammed (s.a.v.) önderliğinde fethedilen Mekke'nin, 636'da Hazreti Ömer hilafetinde fethedilen Kudüs'ün, 639'da İyaz Bin Ganem kumandasında fethedilen Diyarbakır'ın, 1453'te Fatih Sultan Mehmet komutasında fethedilen İstanbul'un kardeşliğinin teminatıdır. Çanakkale öncelikle bunu bilmektir, bunu anlamaktır, buna inanmaktır ve bunun için çalışmaktır."

Açıklamada, bu vesileyle çevrim içi ortamda başlatılan "250.000 Şehide 250.000 Hatim" kampanyasının "agdhatim.com" üzerinden devam edeceği aktarılarak, hatimlerin duasının ise 31 Mart Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.