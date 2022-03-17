Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlanacak (2) - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlanacak (2)

17.03.2022 17:55
Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlanacak (2)

EĞİTİME KUTLAMA ARASIÇanakkale'de yarın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

EĞİTİME KUTLAMA ARASI

Çanakkale'de yarın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Çanakkale'de öğrenciler, 18 Mart törenlerinin coşkuyla kutlanması amacıyla yarın tatil yapacak.ÇOMÜ internet sitesinden yapılan duyuruda ise, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları esnasında şehrimizde oluşacak yoğunluk nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü üniversitemizde yüz yüze eğitim öğretime 1 (bir) günlük ara verilmiş olup yapılabilen derslerin online yapılması, bu tarihte yapılamayan derslerin telafilerinin 19-20 Mart 2022 tarihlerinde yapılması, üniversitemizde görev yapan personelin (güvenlik görevlileri, sağlık personeli ve idari birim yöneticileri hariç) aynı gün idari izinli sayılması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE


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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 18 mart, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı coşkuyla kutlanacak (2) - Son Dakika


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