Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadele dönemine ilham kaynağı olduğu belirtildi - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Erat, Çanakkale'de elde edilen zaferin Milli Mücadele dönemine referans olduğunu ve Çanakkale ruhuyla Kurtuluş Savaşı'nda başarıya ulaşıldığını söyledi.

Prof. Dr. Erat, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen, " Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı" panelinde "Siyasi ve Askeri Açıdan Çanakkale Savaşı" başlıklı sunum yaptı.

Erat, Çanakkale'de dünya tarihinin en büyük mücadelelerinden birinin yaşandığını ifade etti.

Türk ordusunun Çanakkale'de İngilizlere geçit vermediğini vurgulayan Erat, "18 Mart'ta yenilmez armada mağlup oldu. Türkler büyük bir zafer kazandı. Bu bize büyük bir moral verirken İngilizlere de büyük zarar verdi. İngilizler bunu telafi etmek için kara harekatı başlattı. Karada, havada ve denizde çok önemli mücadeleler yaşandı ve büyük kahramanlıklar ortaya konuldu." dedi.

İngilizlerin boğazı geçerek İstanbul'a gitmeyi hedeflediğini anlatan Erat, Mustafa Kemal Paşa komutanlığındaki Türk ordusunun azim ve gayretiyle savaştan galip geldiğini dile getirdi.

Çanakkale'de Türk ordusunun büyük kahramanlıklar gösterdiğini vurgulayan Erat, "Çanakkale'de Türk askeri erinden komutanına kadar tüm kahramanlarımızın katkısıyla büyük bir başarı elde edildi. Bu galibiyet sonraki süreçte bize ilham kaynağı oldu. Milli Mücadele döneminde sıkıntıya düştüğümüz zaman biz Çanakkale'ye referans verdik. Çünkü Milli Mücadele komutanlarımızın büyük bir çoğunluğu Çanakkale cephesinde görev aldı. O cephede Çanakkale ruhunu elde ettiğimiz için Milli Mücadele döneminde bu ruha referans verildi." diye konuştu.