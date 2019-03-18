Çanakkale Zaferi'nin Yıl Dönümünde 15 Ünlüden "Hey On Beşli" Türküsü

Haber: Müge YARIMBATMAN/İstanbul DHAYapımcı Erol Koçan, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' için 15 ünlü sanatçı ile 'Hey On beşli' türküsünü seslendirdi.

Haber: Müge YARIMBATMAN/İstanbul DHA



Yapımcı Erol Koçan, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' için 15 ünlü sanatçı ile 'Hey On beşli' türküsünü seslendirdi. Koçan, hazırladığı projeyi "O gün cepheye giden 15 yaşındaki gönüllü küçük askerlerimizin ruhunu, tekrar 15 sanatçı dostumla hatırlatmak istedim. Bugün onlar olmasaydı bizler nefes alamazdık. Ayrıca bu eserin bir oyun havası olmadığının, bir ağıt olduğunun da herkes tarafından bilinmesi çok önemli" sözleriyle ifade etti. "Hey On Beşli" türküsünün 15 sanatçıyla seslendirildiği projede, Bülent Serttaş, Tuğba Özay, Onur Şan, Kürşat, Mustafa Üstündağ, Mustafa Arapoğlu, Metin Yıldız, Afrikalı Ali, Selahattin Alpay, Songül Karlı, Ali Nuri Türkoğlu, Nadide Sultan, Berna Tan, Ünal Zorer, Pınar Eliçe, Erhan Yazıcıoğlu, Arzu Akça ve Ahmet Selçuk İlkan yer aldı. Projenin yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Erol Koçan üstlendi. Projede, türküyle birlikte, Türkiye Marşı'nın da söz yazarı olan İbrahim Sarıtaş'a ait bir şiir de okundu. Koçan ve projede yer alan diğer sanatçılar, "Rahmetle ve minnetle. Unutmadık, unutmayacağız" mesajını verdi.



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-Sanatçıların türküyü seslendirdiği klip

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